Fórmula 1: Mercedes confirma Mick Schumacher como piloto de reserva | AutoSport

Depois de perder o lugar para Nico Hülkenberg como piloto principal na Haas e não ter qualquer vaga disponível no mesmo posto em qualquer outra equipa da grelha, Mick Schumacher encontrou uma posição que lhe dá acesso ao paddock da Fórmula 1 em 2023 como piloto de reserva da Mercedes.

A estrutura de Brackley confirmou hoje a contratação do piloto alemão, salientando o “papel importante no desenvolvimento em curso do W14”. A Mercedes confirmou que Schumacher vai estar regularmente “no simulador em Brackley durante todo o ano, à medida que respondemos à desafiante temporada de 2022. Este trabalho será aproveitado ao longo do ano, uma vez que Mick também participará em todos os Grandes Prémios na sua nova função”, ao mesmo tempo que apoiará a equipa em algumas ações de marketing ao longo do ano.

Mick Schumacher diz estar “entusiasmado por fazer parte da Equipa Mercedes-AMG Petronas F1 como piloto de reserva para 2023, e estou empenhado em dar o meu melhor para contribuir para o seu desempenho neste ambiente muito competitivo e profissional. Tomo isto como um novo começo, e estou apenas entusiasmado e grato ao Toto e a todos os envolvidos por depositarem em mim a sua confiança. A F1 é um mundo tão fascinante, e onde nunca se pára de aprender, por isso espero absorver mais conhecimentos e dedicar todos os meus esforços em benefício da equipa da Mercedes”.

Toto Wolff, o responsável máximo da equipa de Fórmula 1 da Mercedes, salientou que “Mick é um jovem piloto talentoso e estamos encantados por tê-lo na equipa. É esforçado, tem uma abordagem calma e metódica e ainda tem fome de aprender e melhorar como piloto. Todas estas são qualidades importantes, e estamos entusiasmados por ele para nos ajudar a desenvolver o W14. Sabemos também que com dois anos de experiência em corridas de Fórmula 1, estará pronto para entrar no carro a curto prazo para substituir ou Lewis ou George, caso isso seja necessário”.

O anúncio da Mercedes surge após a confirmação da Ferrari do fim de ligação com Mick Schumacher, que foi até agora piloto do programa de jovens pilotos da equipa italiana. A equipa de Brackley procurava ainda substituir os seus dois anteriores pilotos de reserva, já que os campeões da Fórmula E pela Mercedes Nyck de Vries e Stoffel Vandoorne foram contratados por outras equipas da F1 em diferentes funções. De Vries será piloto principal na AlphaTauri, enquanto Vandoorne mantém a função de piloto de reserva na Aston Martin, além de defender o cetro de campeão do Mundo de Fórmula E na DS.