Fórmula 1: Mercedes atenta à Ferrari | AutoSport

A Ferrari deixou o aviso que não comprometeu o desenvolvimento do carro de 2022 por causa da luta pelo terceiro lugar em 2021 com a McLaren e algumas notícias dão conta que o projeto está no bom caminho.

A Mercedes, depois de ter tido a Red Bull em 2021 no seu encalço, está agora atenta ao que pode vir de Itália, assim como outras estruturas, segundo Toto Wolff.

“Temos assumir que eles estarão na luta no próximo ano, porque tiveram mais possibilidades de desenvolvimento aerodinâmico, porque tiveram uma má temporada no ano passado”, disse Wolff aos jornalistas. “São uma grande organização, têm todos os recursos que são necessários e, por isso, estão no radar. Não só a Ferrari, há algumas outras equipas que se podem sair muito bem no próximo ano”.