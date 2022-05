Fórmula 1: Mercedes ainda acredita no conceito do W13 | AutoSport

A Mercedes trouxe algumas atualizações para o W13 no GP de Miami, que analisando o desempenho do carro na sexta-feira, pareciam ter ajudado bastante. Foi a melhor sexta-feira que a equipa teve em 2022, mas no sábado isso mudou. George Russell queixou-se, depois de ter sido eliminado na Q2 da qualificação, que não tinha confiança no carro e Lewis Hamilton afirmou mesmo que a diferença para Ferrari e Red Bull não se alterou desde a primeira corrida no Bahrein. Para além de ter salientado que o carro começou a comportar-se de forma completamente diferente de um dia para o outro.

Toto Wolff, questionado por alguns órgãos de comunicação social em Miami, se a equipa pensava abandonar o conceito de “sidepod 0” do W13 e enveredar por outro caminho, disse que ainda acreditam que o potencial do carro lhes permite lutar por vitórias.

“Acreditamos que o nosso conceito tem o potencial para corrermos na frente, mas é também um conceito sensível”, disse Wolff. “Uma vez dentro da janela pode funcionar muito bem, mas é muito difícil colocá-lo dentro dessa janela, por causa do fundo, obviamente, estar muito mais exposto que os outros carros. Continuamos a acreditar nessa direção, que está certa, e teremos outro conjunto de dados [na corrida de Miami sobre as atualizações] e em Barcelona que será bom para o trabalho de correlação do teste com o nosso carro”, concluiu.