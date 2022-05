Fórmula 1: Menos atualizações na Red Bull | AutoSport

Mattia Binotto disse, depois do GP de Miami, que acreditava que a Red Bull diminuísse o ritmo de trabalho nas atualizações do RB18, já que o limite orçamental não o permite. Enquanto isso, a equipa de Milton Keynes, juntamente com a Honda, ainda tem de resolver os problemas de fiabilidade que ensombram os seus pilotos quase em cada prova.

Em Miami, Max Verstappen perdeu muito tempo em pista nos dois treinos livres de sexta-feira e durante a corrida Sergio Pérez esteve em vias de ter de desistir – confirmou Christian Horner – devido a uma questão com um dos 4 cilindros da unidade da Red Bull Powertrains ainda produzida pela Honda.

Horner salienta que o motor não é vulnerável, mas que os problemas que deviam ter aparecido na pré-época, só agora se revelam.

“Não é particularmente frágil, penso que houve apenas coisas pequenas que normalmente se teriam visto nos testes de pré-época que só se notaram quando começamos a época, o que é frustrante”, disse Horner sobre estes problemas, citado pelo The Race. “Mas estamos a trabalhar de perto com a HRC [Honda Racing Corporation] e estão a dar-nos um grande apoio, por isso, vamos conseguir resolver estas questões”.

Sobre o fluxo de atualizações, Horner garantiu que “com o teto orçamental deste ano, é muito difícil continuar a trazer atualizações. Temos que garantir que, quando trouxermos algo, valha esse dinheiro”, concluiu Horner.