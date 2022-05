Fórmula 1: McLaren vai usar o símbolo de Senna que Williams retirou dos seus carros | AutoSport

A partir do GP do Mónaco a McLaren vai começar a usar o “S”, símbolo de Ayrton Senna que esteve pintado nos carros da Williams até este ano, no Halo do MCL36.

A partir da época de 1995, temporada seguinte ao acidente fatal de Senna aos comandos do Williams, a equipa britânica decidiu colocar nos seus carros o símbolo que honrava a memória do piloto brasileiro. Para 2022, os responsáveis da equipa decidiram retirar esse símbolo, com Jost Capito argumentando que não queria lembrar aos pilotos atuais o que tinha acontecido, passando o museu da estrutura fundada por Frank Williams a ter um tributo a Senna.

Agora a McLaren, equipa com que Ayrton Senna foi tricampeão mundial de Fórmula 1 e venceu cinco GP do Mónaco consecutivos (1989 a 1993), passará a utilizar o “S” em memória do seu antigo campeão.

“Ayrton Senna é, e sempre será, uma lenda da McLaren”, disse Zak Brown, CEO da McLaren Racing sobre a decisão da equipa. “As suas performances com a McLaren, que lhe valeram três campeonatos mundiais de pilotos, cimentaram o seu lugar como um dos maiores pilotos de Fórmula 1. Quando faleceu tragicamente em 1994, todo o mundo do desporto automóvel sentiu uma sensação de perda insubstituível, mas a sua memória continua viva nos corações e mentes dos fãs da Fórmula 1 em todo o mundo. Sentimos que é justo que nós, como McLaren, reconheçamos a sua contribuição para o nosso desporto, levando o seu nome connosco para onde quer que vamos correndo”.

Brown lembrou ainda que a corrida do Mónaco foi a oportunidade certa para apresentar pela primeira vez o símbolo nos dois carros da equipa.

“A partir do Grande Prémio de Mónaco de 2022, o McLaren MCL36 levará o logótipo Senna, marcando o nosso compromisso de celebrar o seu legado. Não consigo pensar numa corrida melhor do que o Grande Prémio do Mónaco para dar início a este reconhecimento da vida de Ayrton. Tendo ganho o Grande Prémio seis vezes, mais do que qualquer outro piloto, Ayrton provou que a sua perícia e habilidade ao volante de um carro de Fórmula 1 raramente poderia ser igualada. Esta adição aos nossos carros de Fórmula 1 será permanente, e foi acrescentada com o apoio da família Senna. Servirá como uma lembrança constante do talento sensacional de Ayrton Senna para nós como equipa, e para todos os nossos fãs em todo o mundo”, concluiu o responsável da McLaren.

