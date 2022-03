Fórmula 1: McLaren terá contratado Colton Herta para piloto de testes | AutoSport

Segundo Marshall Pruett da RACER, a McLaren terá contratado Colton Herta como piloto de desenvolvimento da equipa de Fórmula 1, mantendo o seu lugar na IndyCar Series este época com a equipa Andretti Autosport.

Como demos conta em fevereiro, Zak Brown considerava criar um programa de testes para jovens (não se trata de uma academia, como tem a Red Bull, Ferrari, Alpine, por exemplo), para dar oportunidade à chegada de novos pilotos à competição, utilizando os carros da geração anterior à atual, o que deve acontecer no caso de Herta.

Numa altura em que a Andretti Autosport deu conta do interesse em formar uma nova equipa na Fórmula 1, com esta contratação Herta pode acumular mais pontos para a superlicença tornando-se no piloto norte-americano com mais possibilidade de ingressar na disciplina a curto prazo, quer seja através da McLaren, em 2024, ou da possível nova equipa da grelha.