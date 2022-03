Fórmula 1: McLaren tenta ultrapassar problemas de travões | AutoSport

A McLaren esteve irreconhecível nos 3 dias de teste de pré-temporada no Bahrein, quando comparado com o desempenho da equipa em Barcelona, no teste anterior. O MCL36 sofreu problemas de arrefecimento dos travões que colocou a equipa sob pressão para a primeira prova do ano.

As novas peças que chegaram de Woking ao Bahrein foram montadas no monolugar e a estrutura tem esperanças na resolução desta questão, tentando voltar ao ritmo mostrado na Catalunha.

“Até agora, tudo bem. Na questão do travão, ainda estamos nos primeiros dias, mas até agora tivemos uma boa sessão”, afirmou Andreas Seidl à SkySports durante a primeira sessão do treino livre do GP do Bahrein. “Pelo que ouvimos de outras equipas, há definitivamente um problema que afeta o pelotão. Não como tivemos no último teste, o que foi um pouco vergonhoso depois do bom começo que tivemos em Barcelona e perdemos um pouco de ritmo durante esses dias, mas a equipa fez um excelente trabalho nos últimos sete dias. É uma corrida contra o tempo e, esperemos, agora podemos voltar a concentrar-nos a regressar ao ritmo”.

Daniel Ricciardo e Lando Norris estiveram em pista na sessão de treino, mas terminaram com tempos fora do top 10. Norris estabeleceu o 16º tempo, enquanto Ricciardo foi 17º.