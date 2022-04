Fórmula 1: McLaren sem ilusões que problemas no MCL36 foram resolvidos | AutoSport

Na McLaren não há ilusões de que quinto e sexto postos alcançados no GP da Austrália provam que a equipa resolveu os problemas com o seu carro. Já há mais certezas sobre o que acontece no MCL36 para não ter o rendimento que a equipa esperava e algumas atualizações, ou até mesmo uma grande atualização ao monolugar, possam resolver as questões de falta de apoio aerodinâmico.

Lando Norris, depois da sessão de qualificação do GP da Austrália, afirmou que: “Não trouxemos nada que tenha mudado muito [o desempenho do carro], e não é como se pudéssemos fazer muito mais com a afinação para o fazer andar mais rápido. É mais 70-30, ou 80-20, 80 é apenas pista e 20 é apenas trabalho árduo”.

Andreas Seidl, chefe de equipa da McLaren, explicou que os dois pilotos aproveitaram todo o potencial do MCL36, como demos conta anteriormente, significando que como o carro está agora era difícil fazer melhor na Austrália.

Numa conversa no final da corrida entre Lando Norris e Alexander Albon transmitida no programa da F1TV, o piloto britânico deixou escapar que o carro é o mesmo e ainda sentem os mesmos problemas, no entanto as pistas podem beneficiar ou não o desempenho. “Ainda não viramos a página. Temos ainda muito trabalho pela frente e se fossemos de novo para o Bahrein seríamos de novo 13º na qualificação. O carro é exatamente igual, o que é um problema. Entendemos porque fomos os mais rápidos, é uma pista mais rápida e adequa-se melhor ao nosso carro.”