Fórmula 1: McLaren prepara atualizações para a primeira corrida da época | AutoSport

A apresentação do novo monolugar da McLaren, designado por MCL36, está agendada para o dia 11 de fevereiro, mas a equipa prepara já um pacote de atualizações para serem montadas no carro ainda na primeira prova do ano, o GP do Bahrein entre os dias 18 a 20 de março.

Em entrevista no website da McLaren, o diretor de operações, Piers Thynne, explicou que devido ao limite orçamental em prática este ano – um teto orçamental de 140 milhões de dólares – a equipa vai apostar em menos peças sobressalente para poderem produzir atualizações que melhorem o desempenho dos dois monolugares.

“Sabemos que o desempenho na primeira corrida é crítico, e vamos colocar à disposição um pacote de atualização para esse evento – mas esperamos muito mais a seguir. Uma das razões por que estamos a baixar o stock [de peças] é que sabemos que queremos fazer evoluir o carro”, disse Thynne durante a entrevista.

O responsável da McLaren afirmou ainda que a evolução aerodinâmica do monolugar será crítica este ano.”Este ano vamos adotar algumas abordagens subtilmente diferentes para garantir que a capacidade de produção está disponível e pode responder à evolução aerodinâmica. Isso será a chave para o sucesso este ano”.

Em janeiro, Laurent Mekies da Ferrari, tinha dito que acredita que “aqueles que estiverem atrasados no início [da temporada] conseguirão pagar no máximo duas ou três atualizações para recuperar”.