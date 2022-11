Fórmula 1: McLaren e Gulf não renovam parceria | AutoSport

A parceria da McLaren com a marca Gulf Oil termina este ano, não sendo o contrato de patrocínio renovado para 2023. A equipe de Woking anunciou a manutenção da parceria com a marca em 2020, empresa que foi patrocinadora da equipa desde 1968 e cujas cores são míticas no automobilismo.

No Grande Prémio de Mônaco de 2021, a Gulf e a McLaren apresentaram um designa único nos carros da equipa e em todo o equipamento do pilotos, muito elogiado pelos fãs. Mas depois de mais de dois anos a trabalharem juntos, a McLaren e a Gulf decidiram não renovar o contrato.

Segundo o CEO da McLaren, Zak Brown “o nosso relacionamento de longa data com a Gulf abrange toda a história da McLaren Racing. Partilhamos tantos momentos icónicos juntos, incluindo a nossa famosa pintura no Mónaco em 2021. Embora pareça um fim natural para a parceria, há sempre uma oportunidade de receber velhos amigos de volta”.