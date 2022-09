Fórmula 1: McLaren de 2023 “não será uma revolução total” | AutoSport

A diferença de desempenho do monolugar da McLaren para o da Red Bull, Ferrari e até mesmo a Mercedes, ainda é grande. Depois de terem terminado no 3º lugar do campeonato de construtores em 2020, a McLaren pretendia passar a discutir vitórias em corridas, mas isso não aconteceu e a equipa de Woking venceu apenas 1 corrida desde que passaram a ter esse objetivo. Em 2021 terminaram no quarto lugar do campeonato e esta época, depois de um começo titubeante, discutem esse mesmo posto com a Alpine, com vantagem para os franceses.

Em 2022 a McLaren conquistou apenas um pódio e com um carro que demonstrou ter muitos problemas nos travões. No entanto, para o chefe da equipa Andreas Seidl, isso não é motivo que o carro do próximo ano não seja uma evolução do MCL36 e apresentarem um carro completamente novo. O próximo monolugar da McLaren será “uma mistura” de conceitos atuais e novos. “Como o regulamento técnico permanece praticamente o mesmo, é claro que não será uma revolução total”, disse Seidl em relação ao carro de 2023.

Mantendo o objetivo de lutar novamente por vitórias e títulos, a equipa britânica espera dar passos em frente no desenvolvimento do carro e encurtar a diferença de performance para as equipas da frente, que estão atualmente “mais de um segundo mais rápidas”.

“Temos uma visão clara das áreas que queremos abordar e com as quais do nosso carro que estamos satisfeitos”, explicou Seidl, que considera que nem todas as equipas tentarão replicar o dominador Red Bull RB18 em 2023. “Não podemos querer que carros com conceitos completamente diferentes façam quase o mesmo tempo por volta”, concluiu.