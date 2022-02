Fórmula 1: McLaren “contente” com a unidade motriz da Mercedes | AutoSport

A Red Bull Racing está em processo de criação da divisão de produção de unidades motrizes e deverão produzir os primeiros motores em 2026. Ainda esta semana, o diretor técnico da Aston Martin explicou que a equipa está a explorar as vantagens de produzir as suas próprias unidades motrizes.

Confrontado com isso, Zak Brown, CEO da McLaren, explicou que a sua equipa não tem qualquer plano para imitar as equipas adversárias e nem está preocupado com essa possibilidade.

“Não existem tais planos de momento, mas é claro que seria ótimo para o desporto se a Aston Martin construísse seu próprio motor, porque isso nos daria outro fabricante de motores na Fórmula 1. Isso certamente seria bom. Mas estamos felizes com a Mercedes.”