Fórmula 1: McLaren confirma Oscar Piastri, enquanto Alpine não recorre da decisão | AutoSport

A McLaren confirmou o contrato com o campeão de Fórmula 2, Oscar Piastri, num contrato plurianual, depois de conhecida a decisão da Comissão de Reconhecimento de Contratos (CRC) da FIA, tendo como parceiro Lando Norris na próxima época. Do lado da Alpine, não vão recorrer da decisão como foi colocada essa possibilidade, confirmando que anunciarão brevemente quem fará dupla com Esteban Ocon no próximo ano.

O piloto australiano, de 21 anos, tem um currículo impressionante no desporto motorizado, vencendo a Fórmula Renault Eurocup em 2019, antes de conquistar o cetro no Campeonato FIA de Fórmula 3 em 2020 e o título da Fórmula 2 em 2021.

Piastri juntar-se-á a Lando Norris para completar o alinhamento de pilotos da McLaren em 2023, depois da equipa ter anunciado a renovação do contrato do piloto britânico na época passada.

Andreas Seidl, chefe de equipa da McLaren disse: “Toda a equipa tem o prazer de receber Oscar na McLaren para a temporada 2023 da F1. Tem uma carreira impressionante até à data, e estamos certos de que, juntamente com Lando, será capaz de nos ajudar a dar mais um passo em frente em direção às nossas ambições. Ainda temos um trabalho importante a fazer nesta época, no qual a equipa continua concentrada, antes de assegurarmos que Oscar seja integrado na equipa o mais rapidamente possível e pronto para os desafios que se avizinham. Estamos ansiosos por nos prepararmos juntos para uma emocionante temporada 2023”.

Zak Brown, CEO da McLaren Racing disse: “Oscar é um dos talentos em ascensão que vem das séries de formação para a F1 e estamos encantados por vê-lo juntar-se à equipa para 2023. Ganhar tanto a F3 como a F2 em temporadas sucessivas como ‘rookie’ é uma verdadeira conquista e prova do seu talento em corridas de monolugares. Com Lando e Oscar temos um jovem e excitante alinhamento para a F1 com um enorme potencial, que nos coloca em boa posição para alcançar as nossas ambições futuras. Oscar é uma excitante adição à família McLaren, e esperamos vê-lo crescer com a nossa equipa de F1”.