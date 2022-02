Fórmula 1: McLaren confiante pela opção por suspensão “pull rod” | AutoSport

No evento de apresentação do novo McLaren MCL36, as dúvidas sobre que tipo de suspensão seria utilizada pela equipa britânica, depois de terem surgido alguns rumores sobre o tema, foram desvendadas.

Desde 2015 que nenhuma equipa utilizava a suspensão dianteira “pull rod” (a suspensão montada na parte de baixo da frente do chassis do carro, ao contrário da “push rod” com a suspensão montada no topo), sendo mais vantajoso segundo os regulamentos da época, optar por suspensão “push rod”. Após a interpretação da McLaren dos novos regulamentos, o MCL36 surgiu com esta novidade, que deverá ser opção para outros carros ainda por apresentar.

“É uma suspensão dianteira em “pull rod”, vimos isso nos últimos anos”, disse o diretor técnico da McLaren, James Key, ao The Race. “Vai ser bastante óbvio quando estivermos com os carros em pista e não se pode realmente copiar muito facilmente! Por isso, será interessante ver quem mais faz isso. Vejo que o Aston Martin é o contrário, por exemplo”.

O diretor técnico da equipa continuou a explicação da opção da McLaren. “Todo o layout da suspensão é sobre aerodinâmica. Na frente, é a única coisa com que se tem para jogar entre a entrada do chão e a asa dianteira, e dependendo de como se trabalha a asa dianteira, e onde a entrada para o chão necessita da sua condição de carga, isso irá definir qual é a melhor geometria da suspensão dianteira”.

Key salientou que esta opção deu à equipa muito trabalho, não querendo descurar os problemas que surgiram no passado, quando era uma opção mais regular entre o pelotão.

“Penso que vamos ver algumas ideias realmente interessantes em todo o pelotão. Para nós, parece ser uma boa solução. Tem certamente propriedades com as quais estamos satisfeitos. Foi um desafio mecânico, mas passámos muito tempo a tentar acertar isso, conhecendo as armadilhas dos anos anteriores quando foi utilizado”.