Fórmula 1: McLaren anuncia data de lançamento do MCL36 | AutoSport

A McLaren prepara quatro lançamentos para o dia 11 de fevereiro. A estrutura de Woking anunciou que nesse dia revela o carro de 2022 da Fórmula 1, designado por MCL36, assim como dos restantes programas competitivos: a IndyCar, Extreme E e a equipa de eSports.

São já conhecidas as datas de lançamento de 3 equipas, nomeadamente a Aston Martin, Ferrari e agora a McLaren.

Datas das apresentações:

Four racing teams. One epic team launch.



Save the date. 👀 pic.twitter.com/WO3TRjf96H