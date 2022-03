Fórmula 1: McLaren altera pintura do MCL36 no Bahrein | AutoSport

Um dia antes de iniciar os últimos três dias de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, a McLaren esteve em pista para um dia de filmagens com o MCL36 ligeiramente diferente. A decoração utilizada hoje é diferente da apresentação oficial e do teste de Barcelona.

O esquema de cores original apresentava um esquema azul, com o preto e a cor papaia, a cor tradicional da equipa britânica. As imagens partilhadas pela equipa no circuito de Sakhir, mostram mais áreas do carro que estão agora pintadas de preto e menos papaia.

Existem também algumas alterações no fundo do carro e nos flancos, mas serão mais percetíveis amanhã, quando os carros saírem para a pista para começar mais uma sessão de teste.

A pintura no Bahrein:

A pintura em Barcelona: