Fórmula 1: McLaren admite dificuldades de adaptação aos pneus de 2022 | AutoSport

A McLaren voltou a lutar até ao final da época como em 2021 com outra equipa adversária, mas nesta temporada não foi pelo terceiro lugar, foi sim pelo quarto posto do campeonato. Voltaram a perder essa luta direta e para uma equipa que tem como objetivo discutir vitórias e chegar-se à Red Bull, Ferrari e Mercedes, foi um passo atrás na sua caminhada.

Os pilotos da equipa de Woking tiveram problemas com o MCL36 ainda nos testes do Bahrein – o shakedown em Barcelona até tinha corrido bem – e o novo chefe de equipa da McLaren após a saída de Andreas Seidl, Andrea Stella acredita que a equipa não se adaptou rapidamente aos novos pneus Pirelli de 18 polegadas de 2022 em comparação com os seus adversários. O comportamento dos pneus de dezoito polegadas é muito diferente ao dos pneus de treze polegadas que foram substituídos e os problemas que todas as equipas enfrentaram com os novos pneus, exigia mais atenção do que aquela que em Woking se deu.

“Os pneus dianteiros são tão fortes, mas quanto mais o ângulo de direção nos pneus dianteiros, mais se degradam, e a certa altura, degradaram-se muito rapidamente”, disse Stella, citado pelo Motorsport.com. “Aconteceu isso a todas as equipas. […] Depois, para além dos pneus, acrescenta-se as características do carro que, de certa forma, mitigam o comportamento dos pneus. E dependendo das características do carro, mais se é capaz de explorar a aderência. Definitivamente, alguns dos aspetos do nosso carro que não atenuaram o comportamento dos pneus”.

Stella afirmou ainda que a dupla de pilotos se adaptou de forma diferente aos pneus, e Lando Norris foi mais rápido nesse aspeto do que Daniel Ricciardo e o novo chefe de equipa da McLaren considera que os problemas do piloto australiano com o monolugar de 2022 podem ter a sua origem aí. “Nestes dois anos vimos que a ‘janela’ de conforto de Daniel é um pouco mais curta do que Lando, digamos. As características que descrevi anteriormente, afetaram o seu desempenho. Quando não afetam tanto o carro, penso que Daniel estava bem do ponto de vista do desempenho. […] E o que vimos é que Lando foi capaz de lidar melhor com isso. Portanto, o elemento fundamental foram os pneus, a característica do carro em atenuar os problemas e depois os pilotos, que têm outro outro peso adicional”, concluiu.