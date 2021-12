Fórmula 1: Max Verstappen vs Lewis Hamilton – Sondagem | AutoSport

Max Verstappen vs Lewis Hamilton: quem foi o melhor durante toda a época?

Mesmo depois da conquista do campeonato por Max Verstappen, esta questão não é tão simples de responder como parece à primeira vista. Durante a época os dois pilotos trocaram de posição cinco vezes – ora comandou o campeonato Lewis Hamilton, ora comandou Max Verstappen – chegando à última corrida em igualdade pontual e apenas separados pelo maior número de vitórias do neerlandês. Qualquer um, que não tenha um favorito entre os dois pilotos, tem certamente muita dificuldade a responder à questão que colocamos.

Para dificultar ainda mais a tarefa dos nossos leitores, gostávamos de saber a mesma opinião, mas em relação às equipas: Red Bull ou Mercedes? Qual das equipas foi melhor durante a época?

