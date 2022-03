Fórmula 1, Max Verstappen sobre a Mercedes: “serão certamente competitivos | AutoSport

Lewis Hamilton deu conta que os problemas do Mercedes W13 não deverão ser resolvidos a tempo da corrida inaugural da época de 2022 da Fórmula 1, atirando a responsabilidade de vencer para cima da Ferrari e Red Bull. O seu rival pelo título e campeão do mundo em 2021, Max Verstappen continua a não acreditar na avaliação do piloto da Mercedes, afirmando que o seu adversário diminui sempre as suas hipóteses.

“Penso que eles serão os últimos, segundo os seus comentários, penso que têm um carro horrível”, disse Verstappen. “E já o têm desde 2017 em testes de pré-temporada. Não, nós vamos descobrir. Não sei, mas serão certamente competitivos”.

As dúvidas vão ser tiradas a partir das 12 horas (em Portugal continental), com o início da primeira sessão de treinos livres do GP do Bahrein.