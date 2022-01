Fórmula 1: Max Verstappen sentiu pressão para vencer corrida em “casa” | AutoSport

O GP de Abu Dhabi pode ter sido uma corrida de nervos e a prova que mais prendeu os fãs ao ecrã, mas para o mais recente campeão do mundo de Fórmula 1, houve outra corrida onde sentiu bastante pressão para ganhar: o GP dos Países Baixos.

“Além do último Grande Prémio, esta [GP dos Países Baixos] foi a corrida em que senti mais pressão do que outras”, disse Verstappen numa entrevista ao patrocinador CarNext. “Porque todos esperavam que eu ganhasse, os adeptos. Foi do género, ‘Max vem cá e vai ganhar’, mas, claro, estavamos numa batalha tensa, e subia e descia um pouco em termos de desempenho”.

Felizmente para os fãs, Verstappen venceu a corrida e afirmou que sentiu um enorme alívio depois de terminar a prova.

“Todo o fim de semana, claro, eu queria que fosse perfeito. E foi quase perfeito. Não podia ter sido melhor com a pole position e vitória na corrida, mas também a forma como na corrida, usaram [Mercedes] a estratégia com os dois carros, em estratégias diferentes, mesmo assim conseguimos vencer. Portanto, foi uma sensação espantosa, mas também quando ultrapassei a linha, fiquei aliviado. Foi tipo: ‘O fim de semana acabou. Já posso descansar’!”