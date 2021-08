Fórmula 1: Max Verstappen: “Se alguém te bate, e o teu motor sofre danos…” | AutoSport

Max Verstappen é de opinião que a fórmula 1 e a FIA devem rever as penalizações por troca de elementos da unidade motriz ou caixa de velocidades, quando estas são resultantes de acidentes, ainda por cima, infligidos por terceiros.

A Honda revelou ontem que o motor dos monolugares de Sergio Pérez e Max Verstappen poderão não voltar a ser usados, devido aos danos infligidos na Hungria, no caso de Pérez e Silverstone, quanto a Verstappen.

Portanto, isto significa que a Red Bull vai sofrer penalizações algures no tempo e quando se luta de forma tão equilibrada como está a suceder, isso poderá ter efeitos significativos nos números do campeonato, portanto Verstappen entende que a FIA deve olhar para este tema no futuro, assegurando que é injusto, ainda mais por acidentes que não têm qualquer culpa: “Se alguém te bate, e o teu motor sofre danos, e vais precisar de um extra, devido aos regulamentos, não penso que isso deve ser assim” disse verstappen, sugerindo que a FIA tem de olhar pela justiça de tudo isto.