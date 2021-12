Fórmula 1, Max Verstappen: Red Bull deu tudo para conquistar título de construtores | AutoSport

Os dois títulos da Fórmula 1, o de pilotos e o de construtores, foram entregues apenas na última corrida do ano, em Abu Dhabi. Muito antes desse GP, as duas principais figuras da Red Bull, Helmut Marko e Christian Horner, tinham afirmado que entre um título e outro, o campeonato de pilotos era o mais prestigiante e o que dariam prioridade, mesmo que seja pela classificação final entre os construtores, que as equipas recebem o prémio monetário. Assim foi, e teria sido preciso um segundo milagre para tirar o título de construtores à Mercedes.

Max Verstappen, citado pela publicação Motorsport-Total.com, afirmou que recebeu esse mesmo feedback da equipa depois da sua conquista. “Acho que mesmo falando com a equipa, percebi que realmente queriam que eu ganhasse este campeonato mundial, mas não fomos os mais rápidos durante toda a temporada”, admitiu o piloto da Red Bull. “Portanto, é natural que não tenhamos conseguido vencer o campeonato do mundo de construtores. Mas demos tudo, não podemos ficar desapontados porque realmente maximizamos muitos dos nossos resultados. Claro que perdemos na classificação por equipas, mas conseguimos vencer o campeonato de pilotos”.