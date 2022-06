Fórmula 1: Max Verstappen reagiu à diretiva técnica da FIA sobre “porpoising” | AutoSport

O campeão do mundo em título de Fórmula 1, Max Verstappen reagiu à última diretiva técnica anunciada pela FIA para minimizar o efeito oscilatório, ou “porpoising” após queixas físicas de alguns pilotos.

Embora várias equipas tenham conseguido minimizar este efeito, outras ainda sofrem bastante com a oscilação sentida, principalmente nas retas dos traçados por onde a Fórmula 1 tem passado. O “porpoising” tornou-se uma arma de arremesso na discussão pública entre equipas, mas a FIA decidiu intervir, o que na opinião de Max Verstappen não devia acontecer.

“Mais uma vez há uma mudança de regra a meio da época, diria eu”, afirmou Verstappen à publicação RACER. “Não se trata sequer de nos afetar mais ou menos do que outras equipas, mas não deveria ser que uma equipa se queixe muito e, de repente, mudam as regras. Penso que há muitas equipas que realmente fizeram um trabalho espantoso para não ter este tipo de problemas, por isso ser evitado. Se levantarem carro, então não há estes problemas, mas perderão desempenho”.

Estes argumentos de Verstappen já tinham sido usados por Christian Horner anteriormente e o piloto acrescentou ainda que se as equipas que “não conseguiram conceber o carro corretamente, então o problema não está no regulamento”.