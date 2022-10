Fórmula 1: Max Verstappen quer conquistar mais títulos | AutoSport

Após a segunda conquista consecutiva do título mundial de pilotos de Fórmula 1, Max Verstappen tem como objetivo imediato ajudar a Red Bull a reconquistar o título entre os construtores, mas pensando a longo prazo, o piloto neerlandês quer vencer mais corridas e mais títulos com a mesma equipa.

Após o 12º triunfo da época, Verstappen foi coroado Campeão do Mundo de Fórmula 1, apesar das condições em que isso aconteceu terem sido muito confusas, dominando o campeonato deste ano.

O piloto disse esperar manter-se competitivo “por mais alguns anos, quero ganhar mais corridas, e potencialmente, quero tentar ganhar mais títulos, mas, claro, isso não vai mudar o que já consegui. É algo de que me orgulho muito”. Verstappen não esqueceu a sua equipa, que tem colocado à sua disposição o melhor carro possível para vencer corridas e avisa que “somos capazes de épocas ainda mais incríveis”.

Em 2022 o RB18 provou ser uma máquina capaz na maioria dos circuitos por onde a Fórmula 1 passou, exceto na fase inicial da época quando teve problemas e obrigou ao abandono de Verstappen, mas mesmo nessa altura, era um carro muito forte. O piloto neerlandês acredita que “se tiver um carro competitivo, estou confiante de que podemos manter-nos no topo, mas também depende do que a concorrência vai conseguir. Acredito realmente neste grupo, e espero que, nos próximos anos, possamos desfrutar de muito mais vitórias, e potencialmente, claro, campeonatos”, concluiu Verstappen.