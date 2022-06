Fórmula 1: Max Verstappen pode quebrar recorde de Vettel na Red Bull | AutoSport

Max Verstappen pode bater o recorde de mais pódios conquistados na Fórmula 1 pela Red Bull que ainda pertence a Sebastian Vettel.

O piloto alemão esteve 113 vezes atrás do volante como piloto da equipa de Milton Keynes e conquistou 65 pódios (38 dos quais no primeiro lugar). No próximo GP do Azerbaijão, Verstappen pode bater esse recorde, caso conquiste mais um pódio. O neerlandês conta com 125 corridas pela Red Bull e o mesmo número de pódios de Vettel, sendo que em 24 ocasiões foram vitórias.

Max Verstappen está entre os 10 pilotos com mais pódios conquistados na história da Fórmula 1, sendo este particular liderado por Lewis Hamilton com 183 pódios.