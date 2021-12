Fórmula 1: Max Verstappen não pretende imitar Nico Rosberg | AutoSport

Nico Rosberg era até domingo passado, o último piloto a bater Lewis Hamilton pelo título na Fórmula 1. Após conquistar o ceptro em 2016, depois de dois anos no segundo lugar da classificação, o piloto anunciou a sua reforma e abandonou a disciplina.

O novo campeão do mundo de Fórmula 1, que ainda não recebeu os aplausos e felicitações na “gala dos campeões” da FIA, foi questionado pela publicação suíça Blick se imitaria o antigo piloto.

“Desistir nunca é uma opção. Estou feliz por estar na Fórmula 1 e muito feliz por ser campeão mundial. Espero poder continuar a pilotar por muitos anos”, foi a resposta do neerlandês, que acrescentou ainda ser “preciso um pouco de sorte para ganhar o título consecutivamente. Agora alcancei tudo o que é possível. Tudo o que vem a seguir é um bónus”.

Verstappen disse várias vezes durante o ano, que quer fosse campeão ou não, não mudaria a sua forma de estar na Fórmula 1. Voltou a repetir o mesmo na entrevista à publicação.

“Não tenho planos para mudar. Quero ser eu mesmo sempre. O verdadeiro Max, que é sempre direto e sempre honesto”.