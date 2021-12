Fórmula 1: Max Verstappen lidera votação de responsáveis das equipas | AutoSport

Pela primeira vez, Max Verstappen lidera o top de pilotos do Autosport britânico após votação de todos os chefes de equipa da Fórmula 1, com exceção de Mattia Binotto que não votou. Desde 2016 o top tem sido liderado por Lewis Hamilton com Max Verstappen sempre em segundo. Este ano inverteram-se as posições.

Lando Norris também é um dos pilotos que mais subiu no ranking em comparação com o ano passado. É terceiro na votação dos “team principal” e subiu 4 posições, assim como Carlos Sainz, que ficou em quarto. Pierre Gasly foi outro dos pilotos que mais posições subiu, sendo 7º em 2021 por oposição ao décimo de 2020.

No extremo oposto está Charles Leclerc, que caiu 3 posições relativamente a 2020, terminando no 6º posto.

Ranking:

Max Verstappen

Lewis Hamilton

Lando Norris

Carlos Sainz

Fernando Alonso

Charles Leclerc

Pierre Gasly

George Russell

Valtteri Bottas

Esteban Ocon