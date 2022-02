Fórmula 1: Max Verstappen lidera tabela de tempos a meio da manha | AutoSport

Depois de ter estado parado algum tempo na box, no regresso à pista Max Verstappen melhorou o seu tempo, quando já era o piloto mais rápido da manhã, novamente com pneus C3 macios. O neerlandês baixou para 1:19.765s, deixando o registo de George Russell, que passou para o segundo lugar da tabela de tempos perto das 9 horas, a um segundo.

A Haas voltou a ter problemas e neste momento, a equipa suspeita de uma fuga no VF-22 e afirmam estar a investigar. Enquanto isso, Nikita Mazepin permanece na box. A equipa está novamente a perder tempo de trabalho em Barcelona, depois de um primeiro dia difícil.

Na Williams, Alex Albon deixou os comandos do FW44. Nicholas Latifi está agora no carro. Informações em Barcelona, dizem que a Williams está a sofrer bastante com o “porpoising”, à falta de melhor tradução, efeito oscilatório.

A Mercedes e a Ferrari também estão a ter dificuldades com este problema, o que vai obrigar, certamente, a trabalho extra nas fábricas para tentar encontrar uma solução antes do início dos testes do Bahrein.

A primeira bandeira vermelha do dia foi causada pela paragem do Alpine, com Fernando Alonso aos comandos, no final da primeira hora da manhã.