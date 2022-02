Fórmula 1: Max Verstappen espera uma época menos atribulada | AutoSport

2021 foi uma época intensa, disputada até à última volta do último Grande Prémio da época entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. No final de uma dura discussão pelo título de pilotos, e até mesmo de construtores, os elementos das duas equipas, Red Bull e Mercedes, deviam estar esgotados.

O campeão de 2021, Verstappen, disse ao The Guardian, esperar menos atribulações durante esta nova época. “Não se pode ter esta preocupação todos os anos, com certeza”, disse o piloto da Red Bull. “Não é bom para mim, não é saudável para ninguém da equipa – ambas as equipas”.

Verstappen acredita que estará melhor preparado para lidar com a pressão de lutar por um novo título, já que o mais difícil foi feito. “Essa pequena pressão no fundo da mente, de ter de ganhar um Campeonato do Mundo ou de tentar, acabou. Isso já aconteceu. Já o fiz. Por isso, quando é difícil ou se está a ter azar, provavelmente lidarei com isso mais facilmente do que o normal”.

O segredo para o campeão manter a calma durante o ano da sua defesa do título é fazer as mesmas coisas que fazia antes da conquista de 202 . “Assim que chego a casa, prefiro fazer as coisas que fazia antes de me tornar campeão”.