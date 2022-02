Fórmula 1: Max Verstappen e Mercedes nomeados para o prémio Laureus | AutoSport

O campeão do mundo de pilotos de Fórmula 1 de 2022, Max Verstappen foi nomeado para o prémios Laureus na categoria a categoria melhor desportista mundial masculino, da Academia Laureus World Sports. A equipa Mercedes, que venceu pela oitava vez o campeonato do mundo de construtores de Fórmula 1, também faz parte da lista de nomeados na categoria melhor equipa mundial.

Juntamente com Max Verstappen, estão nomeados na mesma categoria Robert Lewandowski, Novak Djokovic, Tom Brady, Caeleb Dressel e Eliud Kipchoge. A Mercedes tem a companhia categoria de melhor equipa do mundo a equipa de futebol masculino da Argentina, a equipa de futebol feminino do Barcelona, a equipa de mergulho olímpico da China, a equipa de futebol masculino de Itália e os Milwaukee Bucks, equipa da NBA.