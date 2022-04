Fórmula 1: Mattia Binotto nega vantagem da Ferrari no desenvolvimento do monolugar | AutoSport

A Ferrari concentrou-se no novo carro de 2022 ainda durante a época passada, quando Red Bull e Mercedes lutavam entre si pela conquista dos campeonatos. No entanto, Mattia Binotto nega que a Ferrari teve vantagem sobre as equipas adversárias por causa disso, já que o todos

“Isso está completamente errado” , disse Binotto ao “Bild am Sonntag”. “De acordo com as regras, só podiamos começar a trabalhar no túnel de vento e nas simulações a 1 de janeiro de 2021. Talvez tenhamos tido mais atenção ao ano de 2022, mas todos começamos no mesmo ponto e fizemos um bom trabalho. Não acho que tenhamos vantagem sobre os outros. Só se saberá quem está melhor depois das primeiras cinco corridas”.

Com duas corridas já realizadas, a Ferrari lidera ambos os campeonatos.