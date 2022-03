Fórmula 1, Mattia Binotto: “não somos os favoritos” | AutoSport

A Ferrari terminou os seis dias de testes de pré-temporada com boas perspectivas para a época que se avizinha, no entanto o responsável da Scuderia, Mattia Binotto, não quis admitir que, como os pilotos da Mercedes o fizeram no Bahrein, são os favoritos à vitória nas primeiras provas do ano.

“Não somos os favoritos”, disse Binotto após a última sessão do teste no Bahrein. “É muito difícil dizer onde estamos em termos de desempenho e não há nenhuma razão para que os primeiros classificados da época passada não voltem a ser os favoritos. Tentaremos estar à frente do pelotão, que espero que seja muito equilibrado”.

Como demos conta anteriormente, a Ferrari testou e vai começar a época sem uma grande atualização, como fizeram Mercedes e Red Bull, preferindo potenciar o monolugar antes de trazerem evoluções. “O nosso carro é uma boa base para construir e maximizar o seu potencial, dado que, com uma temporada tão longa, o desenvolvimento do carro desempenha um papel vital. Charles e Carlos chegaram a estes testes em grande forma e deram um grande contributo para tirarmos o máximo partido destes dias. Finalmente, é ótimo ver tantas interpretações diferentes das regras entre todas as equipas. Podemos esperar uma época muito interessante”, terminou o responsável da equipa italiana.