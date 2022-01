Fórmula 1: Mattia Binotto mantém posição depois de restruturação na Ferrari | AutoSport

Mattia Binotto mantém a sua função de gestão na equipa de Fórmula 1 da Ferrari, depois de uma restruturação da organização e com algumas mexidas na equipa de gestão do grupo, promovida pelo novo CEO da Ferrari, Benedetto Vigna. Três executivos de topo da Ferrari deixaram a empresa e outras alterações foram confirmadas, mas Vigna não mexeu na gestão da equipa de Fórmula 1 e assim, Binotto continua a reportar diretamente ao CEO.

Em comunicado, a Ferrari expressa o seu objetivo de neutralidade carbónica até 2030, ao mesmo tempo que quer continuar a operar consistente com a história da Ferrari e “manter-se fiel ao seu ADN nas corridas”.

Surgiram rumores no último mês, que davam conta do possível regresso de Jean Todt à Ferrari, desta vez numa função como a que Helmut Marko detém na Red Bull ou como Niki Lauda teve na Mercedes, mas até ao momento, e depois da reorganização no grupo, não foi anunciado nada em relação a este tema.