Fórmula 1: Mattia Binotto insiste que equipas têm de colaborar com diretores de corrida | AutoSport

Mesmo após as mudanças efetuadas na direção de corrida, que culminou na saída de Michael Masi e a entrada de dois novos diretores de prova, Eduardo Freitas e Niels Wittich, ainda há pontos de atrito entre equipas e pilotos e os homens da FIA. Os pilotos criticam alguma inconsistência nas decisões, o que obviamente pode acontecer com dois diretores diferentes.

O chefe de equipa da Ferrari, Mattia Binotto, admitiu que as tem de existir mais colaboração entre equipas e direção de corrida para tentarem melhorar o mais rapidamente possível.

“Entendemos as dificuldades, acho que temos que ajudá-los para que possam melhorar”, disse Binotto, citado pelo Motorsport.com. “Acho que precisa haver uma colaboração entre as equipas e os diretores da corrida para garantir que entendam e melhorem o mais rápido possível. Sem dúvida que até agora, durante a época, por vezes não houve coerência nas decisões, penso que não podemos negar assim como não podemos negar que não é um trabalho fácil”.

Também Toto Wolff da Mercedes, sublinhou a tarefa difícil de Freitas e Wittich e a possibilidade de falharem, como acontece nas equipas.

“Quanto mais corridas passarem, mais experiência terão, mais irão lidar também com a pressão que a Fórmula 1 traz. Mas fazem parte da Fórmula 1, tal como as equipas. As equipas cometem erros, porque uma roda não está montada no carro, ou a estratégia está errada. Da mesma forma, o diretor da prova está sujeito a críticas. Portanto, penso que é o mesmo para todos”.