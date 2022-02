Fórmula 1, Mattia Binotto: “algumas equipas estão a fazer mais ‘sandbagging’ do que outras” | AutoSport

Existia alguma expectativa em perceber como se comportaria o Ferrari F1-75 nos testes de Barcelona. A Ferrari provou estar mais perto da Mercedes e da Red Bull, aparecendo no topo da tabela de tempos nos três dias e com Carlos Sainz e Charles Leclerc bastante consistentes. Foi a equipa que mais voltas deu no traçado catalão, mas apesar disso Mattia Binotto acredita que não se podem ainda tirar muitas conclusões, sabendo que as equipas estão todas a esconder o seu “jogo”.

“Analisar o desempenho é demasiado cedo, penso eu. Algumas equipas estão a fazer mais ‘sandbagging’ do que outras. Veremos isso com os testes no Bahrein e com as primeiras corridas”, disse Binotto à Sky Itália.

A Ferrari, adiantou o seu chefe de equipa, não vai fazer alterações muito “drásticas” antes das primeiras corridas do ano. “No início da época, tentaremos explorar todo o potencial do carro, essa é a primeira atualização. Faremos algumas pequenas mudanças, mas nada muito drástico. Por isso, no início da época, concentrar-nos-emos sobretudo em tirar todo o potencial do carro atual”.