Fórmula 1: Mattia Binotto acredita que Ferrari regresse mais forte após erros no Mónaco | AutoSport

A Ferrari perdeu uma boa oportunidade de regressar às vitórias no GP do Mónaco após o erro estratégico com Charles Leclerc e o “azar” de ambos os pilotos terem apanhado os dois Williams atrasados que não permitiram a sua ultrapassagem rapidamente.

Ainda no domingo, o chefe da equipa Mattia Binotto avisou que teriam de analisar o que foi feito e que existiam decisões erradas que não se podiam repetir. O responsável da Ferrari acredita que a estrutura aprenderá com os seus erros conforme se habituarem mais a lutar pelas vitórias, algo que não acontecia anteriormente.

“Tenho a certeza de que estas situações nos tornarão mais fortes”, disse Binotto, citado pelo Motorsport.com. “E estamos bastante conscientes de que ser competitivo é um facto; ganhar é outra tarefa. E é outro nível de dificuldade. E penso que, como equipa, ainda estamos a progredir, a aprender e talvez demore mais algum tempo”.

No Mónaco foi a segunda corrida consecutiva que Charles Leclerc, por motivos que escapam às responsabilidades do pilotos, perde uma corrida quando era o piloto mais rápido durante o fim de semana. Aconteceu em Espanha quando o piloto teve de abandonar a corrida com problemas no F1-75 e repetiu-se na “sua” corrida com as decisões tomadas pela equipa.

“Certamente, é uma desilusão, quando se tem o carro mais rápido e se está a conquistar pole positions e não se ganha a corrida”, acrescentou Binotto. “É de alguma forma uma desilusão. O que aconteceu em Espanha foi uma história completamente diferente, tivemos problemas de fiabilidade enquanto estávamos claramente a liderar a corrida. Aqui [no Mónaco] penso que houve circunstâncias que tornaram a nossa vida um pouco mais difícil, mas não temos sido bons a julgar e a decidir, por isso sim, é uma desilusão”, concluiu o responsável.