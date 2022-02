Fórmula 1, Martin Whitmarsh: “Vou estar bastante envolvido” | AutoSport

No recente evento de apresentação do Aston Martin AMR22, o carro da equipa para a nova época, Lawrence Stroll voltou a salientar que o grande objetivo é tornar a estrutura uma “organização vencedora do campeonato do mundo de Fórmula 1”.

Martin Whitmarsh, contratado em 2021 como diretor executivo da Aston Martin Performance Technologies e com passado na Fórmula 1, partilha o mesmo objetivo de Stroll.

“Para mim, ver uma grande marca, Aston Martin, no lugar mais alto do pódio de Fórmula 1 será incrivelmente satisfatório”, disse Whitmarsh, em entrevista à Reuters. “Francamente, é por isso que aqui estou”.

Como responsável pela Aston Martin Performance Technologies, que inclui a equipa de Fórmula 1, Whitmarsh tem uma variedade de ativos para gerir e apesar da estrutura ter contratado Mike Krack como diretor, vai estar bastante envolvido na gestão da equipa.

“A Fórmula 1 é um tópico bastante viciante, devo dizer, portanto, de momento estou a dar bastante tempo e energia a isso. Por conseguinte, vou estar bastante envolvido. Penso que tenho uma influência razoável sobre o sucesso ou não da equipa nos próximos anos”.