Fórmula 1, Mark Webber: em 2022 “será Mercedes e Red Bull” | AutoSport

A época 2021 terminou e depois das celebrações, as equipas dedicam-se totalmente ao novo ano, que traz novos e desconhecidos desafios. Quem fizer o melhor trabalho de pré temporada, começa um passo à frente dos adversários. Para Mark Webber, o próximo ano será disputado entre Mercedes e Red Bull, mas levantou algumas dúvidas sobre a continuação de Lewis Hamilton no desporto, mesmo que tenha contrato assinado para 2022.

“Ainda penso que será Mercedes e Red Bull [em 2022]”, disse o australiano quando comentava para o no Channel4 britânico. “Hamilton, sem dúvida, vai ter uma grande hipótese de vencer no próximo ano. Mas o que era interessante, lembro-me de ouvir Roger Federer no Open da Austrália, dizer-lhe ‘talvez te vá ver no próximo ano. E Lewis, no final da conversa, disse ‘vamos ver sobre o próximo ano’. Portanto, quem sabe onde está a sua cabeça neste momento”.O australiano também recordou, que Hamilton, apesar de ver o título mundial escapar-se na última volta do último GP para Max Verstappen, não colocou em risco a corrida de ambos os pilotos. “Ele também teve a oportunidade, quando Max passou por ele, de colocar a sua pequena asa dianteira direita naquele pneu traseiro”.