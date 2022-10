Fórmula 1: Mario Andretti dará nome a curva do Circuito das Américas | AutoSport

O Circuito das Américas anunciou que dará o nome de Mario Andretti à última curva do traçado em honra do Campeão do Mundo de Fórmula 1 de 1978. A curva 20 ficará conhecida a partir de agora como ‘The Andretti’.

A decisão do Circuito das Américas acontece pouco antes do Grande Prémio dos EUA, que marca 10 anos desde que a Fórmula 1 se estreou na pista de Austin. 18 de novembro de 2012 foi a data do primeiro Grande Prémio realizado naquele circuito, tendo vencido Lewis Hamilton a corrida, com Sebastian Vettel e Fernando Alonso a subirem ao pódio ao lado do britânico, na altura piloto da McLaren.

Haverá uma cerimónia oficial no Circuito das Américas na quinta-feira, na véspera do próximo Grande Prémio, para assinalar a nova designação da curva.