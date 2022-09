Fórmula 1, Mario Andretti: Andretti trabalha com “intenção de estar na grelha em 2024” | AutoSport

Apesar de várias vozes discordantes sobre a entrada da Andretti Autosport na Fórmula 1, a estrutura norte-americana continua a trabalhar como se tivesse ‘luz verde’ da FIA para poder competir no mundial em 2024, garantiu Mario Andretti.

A Andretti Autosport tentou uma primeira vez a sua entrada na Fórmula 1 através da compra da Sauber, mas o negócio não deu resultados e Michael Andretti decidiu apresentar uma candidatura para se entrar na competição como 11ª equipa. O seu pai, o ex-piloto e campeão da Fórmula 1, Mario Andretti salientou que apesar de alguns desafios e obstáculos no caminho, continuam a trabalhar seriamente neste projeto.

“Estamos a trabalhar todos os dias neste projeto, com a intenção de estar na grelha em 2024″, disse Mario Andretti ao PlanetF1. “Estamos a preparar-nos como se nos fosse dado o aval. Por isso, Michael está focado nisso e esperamos ter a aprovação. Não estamos certamente a desistir. É um projeto muito sério para nós, e estamos prontos para fazer este investimento. Honestamente, tem sido extremamente dececionante, obviamente, até agora. Mas, ao mesmo tempo, estamos apenas a tentar responder ao que nos é pedido, não sei o que mais podemos fazer”.

Sobre algumas opiniões desfavoráveis à entrada da Andretti Autosport na Fórmula 1, Mario Andretti diz não perceber o “desrespeito, que eu sei que não merecemos”. O campeão do mundo de 1978 afirmou que as intenções da sua equipa “são boas para o desporto”, acrescentando que “acreditamos no que estamos a tentar fazer, e isso é importante. Estamos a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar, em todos os ângulos possíveis”.

Foto: Joe Skibinski