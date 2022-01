Fórmula 1: Marcin Budkowski deixa a Alpine | AutoSport

A Alpine e Marcin Budkowski anunciaram hoje a decisão de terminar a sua colaboração com efeitos imediatos. Assim sendo, Laurent Rossi assumirá temporariamente a gestão da equipa para “permitir a todos concentrarem-se na preparação para a próxima época”.

“Gostei de fazer parte da equipa de gestão da Renault e depois da Alpine F1 Team e de trabalhar com pessoas tão talentosas e empenhadas”, explicou Marcin Budkowski no comunicado do anúncio da sua saída da equipa. “Vou acompanhar de perto o progresso da equipa nas próximas épocas”.

Falta saber se a saída de Budkowski da Alpine está ligada aos rumores que dão conta do interesse dos franceses em Otmar Szafnauer, que deixou recentemente a Aston Martin, onde trabalhou durante 12 anos.