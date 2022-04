Fórmula 1: Marcada nova audiência para hoje no processo contra GP de Miami | AutoSport

Um grupo de cidadãos levou um novo processo a tribunal na tentativa de conseguir cancelar o GP de Miami. Em causa está o barulho provocado pela Fórmula 1 e que, para os queixosos, representa um risco real na sua saúde.

O juiz que tem o processo em mãos, segundo avança o jornal Miami Herald, quer provas que o ruído durante o fim de semana provoca realmente danos “inevitáveis” na população vizinha do circuito. O juíz está ainda a considerar se os residentes podem simplesmente permanecer dentro das suas casas ou usar tampões nos ouvidos durante o fim de semana da prova.

Os residentes citaram o relatório de uma empresa de engenharia que afirma que o ruído produzido pelos carros pode ser ouvido nas casas num raio de 4km, mas os organizadores do GP argumentam que estão a instalar painéis na zona norte do traçado, uma zona próxima de habitações, que limitam o ruído. Segundo o diretor executivo do evento, 95% dessa instalação está concluída e o restante será terminado a tempo do fim de semana de corridas, nos dias 6 a 8 de maio.

Hoje será realizada mais uma audiência, via Zoom, que servirá para a apresentação de provas concretas sobre esta matéria, enquanto o juiz salienta que o desfecho do caso é incerto.