Fórmula 1 mantém duração de treinos livres e reduz ação em pista para 3 dias | AutoSport

Não é uma das maiores alterações a que vamos assistir em 2022, mas a fim de reduzir os gastos, o tempo fora de casa e o esforço das equipas com um calendário composto por 23 corridas, o formato dos fins de semana sem corridas sprint foi alterado para garantir que os treinos livres apenas se realizem na sexta-feira.

Tínhamos dado conta desta possibilidade em meados de janeiro, mas nessa altura era expectável que os treinos livres tivessem a duração de 90 minutos, regressando ao formato de 2020. No entanto, manter-se-ão com uma duração de 60 minutos por sessão, passando os treinos livres 1 e 2 para a tarde de sexta-feira, com as equipas a realizarem tarefas de comunicação social de manhã, não esquecendo que passa a ser obrigatório a utilização de um piloto rookie no primeiro treino livre em pelo menos duas ocasiões durante o ano por cada equipa.

No sábado não veremos muitas mudanças. Os pilotos terão de participar em ações com os media ou com os fãs antes do último treino de uma hora, que precede a qualificação. O domingo mantém-se inalterado.