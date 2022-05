Fórmula 1: mal-entendido terá causado o arranque dos Aston Martin do pit lane | AutoSport

Os dois monolugares da Aston Martin arrancaram para a corrida do GP de Miami do pit lane, após um problema detetado pela equipa antes da saída para os seus lugares na grelha de partida. A temperatura do combustível estava mais baixa do que o permitido pelo regulamento, logo a Aston Martin não enviou os dois carros para a pista e esteve a tentar aumentar a temperatura do combustível até ao início da prova em Miami.

Na análise da equipa, o combustível em ambos os carros estava 18 graus mais baixo do que a temperatura no exterior, quando o regulamento diz que a temperatura do combustível não deve ser inferior a dez graus abaixo da temperatura no exterior. No entanto, segundo avança o Auto Motor und Sport, um acordo entre as equipas e a FIA permite uma exceção – porque ainda há problemas com a bomba devido à mudança para o combustível E10 – e a temperatura acordada passou para 18 graus de diferença. Ou seja, a temperatura do combustível em ambos os carros da equipa britânica estaria dentro do permitido com a exceção vigente.

Lance Stroll e Sebastian Vettel arrancaram do pit lane na cauda do pelotão, conseguindo o canadiano terminar a corrida dentro dos pontos.