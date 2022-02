Fórmula 1: Mais pressão sobre as equipas com fins de semana mais curtos | AutoSport

A F1 começa uma nova era com muitas novidades e uma das que têm sido menos referida, mas que vai mudar a forma como vemos as corridas ao fim de semana, é o novo formato mais reduzido, com apenas três dias de atividade em pista.

Com a vontade de aumentar o número de provas, os responsáveis da F1 sabiam que tinham de dar uma contrapartida às equipas.. Assim, a F1 resolveu reduzir para três os dias de atividades, contra os quatro dias que estávamos habituados. Andrew Shovlin, diretor de engenharia de pista da Mercedes, admite que a mudança é bastante significativa para as equipas.

“O calendário está a ficar cada vez mais ocupado, estão a acrescentar cada vez mais corridas, e precisamos de ter a certeza de que não estamos a forçar demasiado as pessoas. O fim de semana começa mais tarde. As maiores mudanças são na realidade na sexta-feira, onde a primeira sessão de treino é às duas horas, e a sessão final é às cinco horas, correndo das cinco às seis horas, e na Europa a pista vai arrefecer a essa hora do dia, e depois há muito menos tempo à noite”.

Depois do final da segunda sessão de treinos livres, as equipas terão menos tempo para prepararem os carros para sábado. “Só há três horas para os mecânicos trabalharem no carro [na sexta-feira à noite]. As equipas estarão autorizadas a permanecer nos gabinetes durante cinco horas, mas na verdade isso ainda é muito menos tempo que o que tínhamos. Nesse período, tentamos finalizar a especificação do carro, a tentar reunir toda a informação das sessões desse dia, a tentar refinar a afinação, e a chegar ao set up para o sábado e para a qualificação”.

A Mercedes vai apresentar o seu carro de 2022, o W13, no dia 18 de fevereiro.