Fórmula 1 mais perto de regressar a África: as voltas que Kyalami deu… | AutoSport

Há precisamente 20 anos o Autosport escrevia que a pista de “Kyalami não vai voltar a ser palco nem sequer de testes de Fórmula 1, depois da Associação Automobilística da África do Sul ter anunciado que vai vender metade dos terrenos daquela pista a um novo empreendimento habitacional”.

O mesmo tinha acontecido há 15 anos, levando ao drástico encurtamento da pista dos arredores de Joanesburgo, mas se a segunda versão de Kyalami ainda servia para Fórmula 1 – realizaram-se mesmo Grande Prémios em 1992 e 1993 e testes entre 1999 e 2001 – o que restou do traçado sul-africano era pequeno demais para esta categoria, servindo apenas para provas nacionais.

Mas as coisas mudaram, e agora ainda vão mudar mais. disse-se na altura: “Por isso, a única possibilidade da Fórmula 1 regressar à África do Sul passa por um investimento na pista de Welkom – onde se realiza o Grande Prémio de motociclismo – mas não existem indicações de tal poder acontecer nos tempos mais próximos”.

Passaram 20 anos, muita coisa foi feita e agora a Fórmula 1 está em negociações sérias com Kyalami para levar a disciplina de volta à África do Sul.

O último Grande Prémio da África do Sul teve lugar em 1993, não tendo a F1 sequer corrido no continente africano desde então. Já tinham tido lugar anteriormente conversações provisórias sobre um regresso, mas agora é mais do que provável que a África do Sul seja acrescentada ao calendário, provavelmente em 2024.