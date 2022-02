Fórmula 1: “Mais emoção nas corridas”, pediu Fernando Alonso na apresentação do A522 | AutoSport

Fernando Alonso regressou à Fórmula 1 na época passada e conquistou um pódio no Qatar. Foram vários os momentos que mostrou estar em forma em 2021 e garante que tem trabalhado para estar ao mesmo nível em 2022.

“É bom estar de volta e tenho trabalhado arduamente para estar pronto para a nova temporada. A ansiedade é muita depois das mudanças no regulamento terem sido adiadas devido à pandemia. O carro está fantástico com as novas regras em vigor e eu gosto da nova pintura. Temos um novo motor e estamos confiantes de que tivemos um bom desenvolvimento para esta nova geração de carros”.

O piloto espanhol espera que a nova geração de monolugares possa resultar em corridas mais emocionantes. “Não saberemos onde todos estão até ao Bahrein, mas estamos entusiasmados por levar o carro para as suas primeiras voltas nos testes desta semana. Espero que os novos regulamentos funcionem e que este ano consigamos mais emoção nas corridas com lutas roda a roda”.