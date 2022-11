Fórmula 1: Mais dois dias de testes para Oscar Piastri | AutoSport

McLaren vai dar mais dois dias de testes a Oscar Piastri no carro de Fórmula 1 de 2021 no na Catalunha, no Circuito de Barcelona, ainda esta semana, dando assim, mais tempo de preparação do jovem piloto antes dos testes oficiais de pré-temporada de 2023, com o novo monolugar da equipa.

É o terceiro teste de Piastri com a equipa de Woking, permitido pelo acordo com a Alpine. Houve um primeiro teste privado em Paul Ricard, depois o teste de pós-temporada em Yas Marina, onde o piloto australiano experimentou o carro desta época, e agora em Barcelona, um teste onde se inclui conduzir com pneus slick e de chuva. Além de todos os testes e trabalhos de simulador desenvolvido com a Alpine, tornando-se assim, cada vez mais bem preparado, pelo menos em teoria, para enfrentar a sua época de estreia como piloto principal substituindo Daniel Ricciardo.

Estão previstos mais testes em janeiro e fevereiro de 2023, já que o plano da equipa é dar o Piastri “o máximo de experiência possível” durante a pausa de inverno.