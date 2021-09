Fórmula 1: mais de metade das corridas fora da Europa em 2022 | AutoSport

O primeiro rascunho do calendário da Fórmula 1, fornecida pela organização aos jornalistas, deve ser conhecido na Rússia antes de ser apresentado ao Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA onde será ratificado.

Como revelamos hoje, a publicação Racefans.net divulgou um rascunho daquilo que pode ser o calendário para 2022. Analisando esse calendário, que não é de forma nenhuma oficial, podemos chegar à conclusão que veremos cada vez menos corridas no espaço europeu.

O continente europeu vai perder corridas e provavelmente, mais de metade das corridas serão realizadas fora do espaço europeu. 14 das corridas do calendário apresentado pela publicação são em circuitos não europeus. A F1 depois dos constrangimentos devidos à pandemia, é uma F1 à procura de novos mercados e novos fãs.

Os EUA ganham mais espaço, isso é sabido, com a realização do GP de Miami. Ao contrário do que a publicação aponta, existem alguns rumores que Miami pode ser um pouco mais tarde, para ser uma semana antes do GP do Canadá.

Esta aposta em corridas fora da Europa, está de acordo com aquilo que Stefano Domenicali vem dizendo e com aquilo que foi o calendário de 2019. Antes da pandemia, a F1 realizou 21 corridas, 12 delas fora da Europa.

Portugal, Itália ou França e Turquia (ou Singapura) não têm lugar no calendário daquela que será a época com mais corridas de sempre.