Fórmula 1: Mais de 81 milhões de euros de lucro em 2021 | AutoSport

Depois da Fórmula 1 ter perdido mais de 342 milhões de euros em 2020, muito por culpa da pandemia, a FOM apresentou um lucro superior a 81 milhões de euros em 2021. Com o aumento de corridas no ano passado comparando com 2020, a Fórmula 1 apresentou uma receita de quase dois mil milhões de euros (1 894 845 600 EUR).

O alívio das restrições à Covid-19 permitiu mais 5 corridas do que em 2020, com a abertura das bancadas aos espectadores e ao Paddock Club da Fórmula 1. Por isso, a promoção das corridas foi a maior fonte de dinheiro da Fórmula 1, representando 40% das suas receitas. Os direitos de transmissão representaram 31% de todas as receitas e os patrocínios contribuíram 16%.

Como é óbvio, as receitas da FOM aumentando, cresceu também o pagamento às equipas. Mais 50% que em 2020, para um total de 951 milhões de euros.

O CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, afirmou que “foi um ano notável para a Fórmula 1 em todos os aspetos. As corridas foram espetaculares e o negócio produziu resultados notáveis”.